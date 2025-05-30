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В Курске обломки беспилотника повредили здание храма

В Курске беспилотник повредил храм в честь иконы Божией Матери
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Курская епархия

В Курске в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника был повреждён храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Об этом сообщили на официальном сайте Курской епархии.

По данным церкви, инцидент произошел в ночь на 30 мая. Обломки дрона выбили окно и повредили крышу здания. Никто из людей не пострадал. Сотрудники полиции осмотрели храм и зафиксировали ущерб.

В ту же ночь украинские беспилотники атаковали город. В результате пострадал один человек — он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что от обломков дронов пострадали также здание торгово-промышленной палаты и общежитие. На месте продолжается осмотр поврежденных территорий, уточняется информация о разрушениях.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее средства ПВО за сутки сбили две сотни беспилотников ВСУ.

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Атаки на Курскую область
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