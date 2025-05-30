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Стало известно о трудностях при обнаружении ракет Taurus

Военный эксперт Хатылев: ракеты Taurus труднее обнаружить, чем Storm Shadow
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Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев заявил, что немецкие ракеты Taurus, которые могут быть поставлены Украине, представляют для российских военных большую опасность, чем другие дальнобойные средства. Его слова приводит News.ru.

«Германская ракета летит по автономной программе с огибанием рельефа местности, и эффективная поверхность рассеивания у нее меньше, чем у английских и американских ракет», — заявил он.

По его словам, Taurus труднее обнаружить.

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук ранее заявил, что в случае передачи крылатых ракет класса «воздух-поверхность» Taurus Германией Украине они будут базироваться вблизи аэродромов.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем не обсуждать публично поставки ракет Taurus Киеву.

Ранее в Германии назвали Taurus символом неспособности оказать помощь Украине.

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