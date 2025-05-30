Военный высказался о возможности вычисления ракет Taurus на Украине

Матвийчук: Taurus будут базироваться у аэродромов в случае передачи их Украине

В случае передачи крылатых ракет класса «воздух-поверхность» Taurus Германией Украине они будут базироваться вблизи аэродромов. Такое предположение высказал военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью «Ленте.ру».

Он напомнил, что эти ракеты запускаются с воздушного носителя, то есть они должны находиться вблизи аэродромов, чтобы можно было снарядить воздушное судно, которое будет наносить удары.

По словам Матвийчука, эти районы будут районами особого внимания российских войск. Речь идет про районы базирования авиации, то есть все аэродромы, приспособленные для взлета, например, американских истребителей F-16.

28 мая депутат Госдумы, член комитета по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что готовность России нанести удар по территории Германии предостережет Берлин от поддержки Украины, в том числе передачи дальнобойных ракет Taurus.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем не обсуждать публично поставки ракет Taurus Киеву.

Ранее в Германии назвали Taurus символом неспособности оказать помощь Украине.