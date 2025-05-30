Украинские военные атаковали дом инвалида в ЛНР

Глава Кременной Третьяков: ВСУ ударили по дому инвалида, пострадавших нет

Украинские военнослужащие нанесли артиллерийский удар по жилому дому в Кременной Луганской народной республики (ЛНР), в котором проживал маломобильный мужчина с супругой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава населенного пункта Вячеслав Третьяков.

«Подлым артударом украинских нацистов поврежден жилой дом, где проживали маломобильный мужчина вместе с супругой», — заявил он.

По словам Третьякова, бдительность и чудо помогли жителям остаться невредимыми. Он отметил, что дом находится в критическом состоянии. Помимо этого, повреждения получили соседние постройки. Он добавил, что в целенаправленных ударах ВСУ по мирному населению нет «ни капли военной логики».

До этого официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что ведомство возбудило дело о теракте после ночной атаки беспилотников Украины на Курск. По ее словам, в результате атаки повредились жилые дома и Курская областная больница.

Утром Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 30 мая средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской и Курской областями 27 беспилотников ВСУ.

Ранее глава МЧС рассказал, как себя вести при атаках дронов.