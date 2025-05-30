Глава МЧС рассказал, как себя вести при атаках дронов

Глава МЧС России Александр Куренков посоветовал россиянам при атаках беспилотных летательных аппаратов не поддаваться панике и действовать адекватно обстановке. Его слова приводит ТАСС.

«Старайтесь сохранять спокойствие и действовать адекватно обстановке. Паника всегда дезориентирует», — сказал министр на встрече с журналистами.

По словам Куренкова, с начала российской специальной военной операции специалисты МЧС разработали памятки по действиям населения при атаке дронов или ракетной опасности. В них подробно описаны рекомендации по действиям в помещениях, на улице или в транспорте. Глава МЧС также посоветовал гражданам постоянно повышать уровень знаний по вопросам безопасности.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 30 мая средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской и Курской областями 27 беспилотников ВСУ.

Ранее российские бойцы захватили «легендарный» дрон-детектор ВСУ.