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После ночной атаки ВСУ на больницу и автомобиль в Курске завели уголовное дело

СК возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки ВСУ на Курск
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Следователи возбудили уголовное дело о теракте после ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Курск. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, в ночь на 30 мая украинские военные использовали беспилотники, чтобы нанести удар по городу. В результате пострадали жилые дома и Курская областная больница.

Еще один житель города получил ранения от осколков летательных аппаратов, которые упали на автомобиль. Ему оказывают помощь врачи.

Следователи осмотрели место происшествия и нашли фрагменты беспилотников с надписями на украинском языке. Сейчас эксперты проводят дополнительные исследования. Проводится работа по установлению всех причастных к этому происшествию.

Корреспондент РИА Новости сообщал, что внутри дрона, который упал на территорию городской больницы в центре Курска этой ночью, были металлические шарики.

Всего за ночь в Курской области средства противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотников. Вместе с этим еще 15 дронов подавили в Белгородской области, добавили в Минобороны.

Ранее глава МЧС рассказал, как себя вести при атаках дронов.

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Атаки на Курскую область
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