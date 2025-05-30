На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Российский военкор раскрыл главный вопрос СВО

Военкор Коц назвал обрушение дронов ВСУ главным вопросом спецоперации
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Главный вопрос специальной военной операции (СВО) — найти способ разом обрушить все дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил российский военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале

Военкор отметил, что российской армии еще есть, чему учиться, так как решение этой задачи все еще продолжается.

«Ответ на главный вопрос СВО — где та кнопка, которая разом обрушит на землю все вражеские дроны, — еще не найден», — написал журналист.

Коц подчеркнул, что в настоящее время российская армия находится на правильном пути, поскольку с каждым днем становится сильнее. По словам военкора, аналитики НАТО уже признают прогресс Вооруженных сил РФ и восхищены скоростью адаптации страны к ведению боевых действий.

До этого Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 30 мая средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской и Курской областями 27 беспилотников ВСУ.

В свою очередь глава МЧС России Александр Куренков посоветовал россиянам при атаках беспилотных летательных аппаратов не поддаваться панике и действовать адекватно обстановке. Он также напомнил, что с начала российской спецоперации специалисты чрезвычайного ведомства разработали памятки по действиям населения при атаке дронов или ракетной опасности.

Ранее сообщалось, что ВСУ несколько дней по ошибке сбрасывали российским бойцам еду с дронов.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами