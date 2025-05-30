Российский военкор раскрыл главный вопрос СВО

Главный вопрос специальной военной операции (СВО) — найти способ разом обрушить все дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил российский военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале

Военкор отметил, что российской армии еще есть, чему учиться, так как решение этой задачи все еще продолжается.

«Ответ на главный вопрос СВО — где та кнопка, которая разом обрушит на землю все вражеские дроны, — еще не найден», — написал журналист.

Коц подчеркнул, что в настоящее время российская армия находится на правильном пути, поскольку с каждым днем становится сильнее. По словам военкора, аналитики НАТО уже признают прогресс Вооруженных сил РФ и восхищены скоростью адаптации страны к ведению боевых действий.

До этого Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 30 мая средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской и Курской областями 27 беспилотников ВСУ.

В свою очередь глава МЧС России Александр Куренков посоветовал россиянам при атаках беспилотных летательных аппаратов не поддаваться панике и действовать адекватно обстановке. Он также напомнил, что с начала российской спецоперации специалисты чрезвычайного ведомства разработали памятки по действиям населения при атаке дронов или ракетной опасности.

Ранее сообщалось, что ВСУ несколько дней по ошибке сбрасывали российским бойцам еду с дронов.