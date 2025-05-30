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ВСУ несколько дней по ошибке кормили российских солдат

Военные ВСУ несколько дней по ошибке сбрасывали российским бойцам еду с дронов
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Efrem Lukatsky/AP

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) несколько дней по ошибке кормили российских солдат, сбрасывая им еду с беспилотников. Об этом российские бойцы рассказали телеканалу «Звезда».

Инцидент произошел в населенном пункте Зеленое Поле в Донецкой народной республике. Российские подразделения стремительно зашли в населенный пункт.

Командование ВСУ не сразу узнало, что контроль над позицией потерян. Поэтому украинские дроны еще несколько дней сбрасывали шоколад и энергетики российским военнослужащим, принимая их за своих. Вскоре Зеленое Поле полностью перешло под контроль российских войск.

24 мая российские солдаты освободили село Локня, расположенное в Сумской области Украины. По данным оборонного ведомства, бойцы группировки «Север» выбили украинские силы из населенного пункта и установили контроль над территорией после продолжительных боевых действий.

Ранее украинских солдат обвинили в стрельбе по пленным военным ВС РФ.

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