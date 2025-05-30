Хинштейн рассказал о последствиях ночной атаки беспилотников на Курск

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале опубликовал фотографии последствий ночной атаки на Курск.
По его словам, один мирный житель пострадал, ему провели операцию, он находится в тяжелом состоянии.
В больнице №1 им. Короткова на Садовой выбито несколько окон и повреждена фасадная плитка. Остекление повреждено также и в ряде других больничных зданий. Из пациентов никто не пострадал. Кроме того, урон был нанесен припаркованным автомобилям.
До этого Хинштейн сообщал, что в результате ночной атаки пострадал 27-летний местный житель — его госпитализировали с осколочными ранениями. Внутри украинского дрона, который упал на территорию городской больницы в центре Курска, находились металлические шарики.
Всего за ночь в Курской области сбили 12 беспилотников, сообщало Минобороны РФ. Помимо этого 15 дронов уничтожили в Белгородской области.
Ранее средства ПВО за сутки сбили две сотни беспилотников ВСУ.