Беспилотник, повредивший больницу в Курске, был начинен поражающими элементами

РИА: повредивший здание больницы в Курске дрон был начинен железными шариками

Внутри украинского дрона, который упал на территорию городской больницы в центре Курска, находились металлические шарики. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По его словам, поражающие элементы разбросаны по территории медицинского учреждения. На одном из фрагментов беспилотника обнаружена надпись на украинском языке. Власти и экстренные службы продолжают осмотр места происшествия.

Обломки дрона задели здание стационара, выбили окна, повредили крышу и обшивку. Также пострадали соседние многоэтажные дома.

Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что в результате ночной атаки пострадал 27-летний местный житель — его госпитализировали с осколочными ранениями.

Всего за ночь в Курской области сбили 12 беспилотников, сообщало Минобороны РФ. Помимо этого 15 дронов уничтожили в Белгородской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее средства ПВО за сутки сбили две сотни беспилотников ВСУ.