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Эксперт предупредил, что ВСУ могут ударить немецкими ракетами Taurus по Москве

Капитан Дандыкин: в случае получения Taurus ВСУ могут ударить ими по Москве
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Dmitry Lovetsky/AP

Военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин заявил, что ВСУ могут использовать немецкие дальнобойные ракеты Taurus для удара по Москве. С таким предупреждением выступил военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

По его словам, если у Владимира Зеленского «появятся немецкие ракеты», то он без угрызений совести будет посылать их на территорию России. В то же время он указал, что все угрозы купируются средствами ПВО.

Эксперт напомнил, что Зеленский ранее обещал атаковать Красную площадь 9 мая, но не смог реализовать эти планы. Украинский лидер «представляет определенную угрозу со всеми его выкрутасами и заявлениями», подчеркнул Дандыкин.

26 мая канцлер Фридрих Мерц заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

В ответ на это глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов предупредил Европу, что обстрел российских земель дальнобойным западным оружием может расширить зону конфликта.

Ранее в канцелярии Мерца ответили на вопрос о передаче Taurus Украине.

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