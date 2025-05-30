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Житель Херсонской области пострадал во время обстрела ВСУ

Житель Раденска пострадал при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ
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Anatolii Stepanov/Reuters

В результате артиллерийского удара украинской армии по поселку Раденск Херсонской области пострадал местный житель. Об этом сообщили РИА Новости представители экстренных служб.

По их данным, за последние сутки Вооруженные силы Украины 59 раз обстреляли населенные пункты на левом берегу Днепра. Днем зафиксировали 37 ударов из ствольной артиллерии, еще 22 обстрела произошли ночью.

Под огнем оказались девять населенных пунктов, включая Горностаевку, Каховку, Каиры, Новую Каховку, Князе-Григоровку, Днепряны, Раденск, Алешки и Великую Лепетиху.

Этим утром в районе объездной дороги в Шебекино Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал спецтехнику. В результате атаки пострадали два мирных жителя. Там же в районе села Зозули Борисовского района украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль. В результате удара пострадал мужчина — у него зафиксированы минно-взрывная травма и осколочные ранения спины и ноги.

Ранее ночью 27-летний житель Курска пострадал при атаке беспилотного летательного аппарата.

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