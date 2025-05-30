В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль

Гладков: житель Белгородской области пострадал во время атаки БПЛА на автомобиль

В районе села Зозули Борисовского района украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате удара пострадал мужчина — у него зафиксированы минно-взрывная травма и осколочные ранения спины и ноги. Пострадавшего доставили в городскую больницу №2 Белгорода, где ему оказывают всю необходимую помощь.

Автомобиль получил серьезные повреждения.

Этой же ночью 27-летний житель Курска пострадал при атаке беспилотного летательного аппарата, сообщал врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, во время атаки мужчина ехал в автомобиле. Пострадавшего с осколочными ранениями госпитализировали.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на видео попал момент уничтожения БПЛА, атаковавшего Подмосковье.