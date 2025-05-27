Кадыров прокомментировал бои под Часовым Яром

Кадыров заявил, что под Часовым Яром уничтожается логистика частей ВСУ

Российские войска уничтожают под Часовым Яром логистические маршруты частей и подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Группа операторов БПЛА полка в ходе аэроразведки обнаружила «нервную систему» противника — его логистику», — рассказал Кадыров.

Он добавил, что после уничтожения пикапа ВСУ, который вез на позиции украинской армии генераторы, горюче-смазочные материалы и продукты, также был найден замаскированный блиндаж с группой военных ВСУ внутри. Это укрепление было уничтожено сбросами боеприпасов.

До этого военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники сообщил, что российские войска направили подразделения, дополнительное вооружение и военную технику в город Часов Яр ДНР.

По его словам, наращивание группировки ВС РФ в Часовом Яре «крайне плохая новость» для ВСУ.

Ранее подполье заявило об ударе ВС России по заводу в Запорожье.