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В России рассказали о значении боев за Часов Яр

Подоляка: взятие Часова Яра крайне важно для наступления на Константиновку
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Thomas Peter/Reuters

Контроль над Часовым Яром позволит усилить наступление российской армии на Константиновку. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Занятие Часов Яра критично для продвижения на Константиновку. Значение здешних высот невозможно переоценить», — отметил эксперт.

29 мая военкор Борис Рожин заявил, что российская армия усиливает нажим на противника в Часовом Яре. За последние сутки россияне вытеснили украинских солдат из части застройки на юго-западе города. Таким образом, отметил военкор, территория, контролируемая в Часовом Яре Вооруженными силами Украины, продолжает уменьшаться. Рожин подчеркнул, что недавнее освобождение села Ступочки должно помочь ускорить процесс занятия Часова Яра.

28 мая российские войска взяли под контроль населенный пункт Константиновка в Сумской области. Как отметили в Минобороны, успешных результатов добились подразделения группировки войск «Север».

Ранее на Западе не исключили, что вся оборона ВСУ обвалится после потери Константиновки.

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