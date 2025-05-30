Спецслужбы Франции ведут неофициальное преследование граждан, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил (ВС) России. Об этом ТАСС заявил командир российско-французского отряда БПЛА «Нормандия-Неман» в составе казачьей разведывательной бригады «Терек» 1-го штурмового отряда Добровольческого корпуса Сергей Мюнье.

«Неофициальное преследование — это что? Это когда по СМИ, то есть по крупным телеканалам, день и ночь повторяют, как было после речи [президента РФ] Владимира Владимировича Путина о «Нормандии-Неман», говорят о том, что французы, участвующие в СВО на стороне России, предатели», — сказал командир.

Мюнье добавил, что также Франция оказывает на своих граждан социальное давление и вводит ограничения некоторых прав. В частности, по словам военного, французы не смогут попасть на госслужбу, в их отношении организуется прослушка и применяется дополнительное наблюдение.

21 мая официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Франция возглавила западную партию войны, оказывая помощь Украине и расширяя санкции против России. Дипломат подчеркнула, что новые рестрикции не имеют никакого отношения к урегулированию конфликта.

Ранее глава МИД Франции захотел «схватить за горло» Россию.