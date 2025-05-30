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«Форэс» выплатил вознаграждение за сбитый истребитель F-16 ВВС Украины

Российские военнослужащие получили 15 млн рублей за сбитый F-16 ВВС Украины
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Efrem Lukatsky/AP

Российские военнослужащие получили 15 млн рублей за сбитый F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Украины, которые были обещаны как вознаграждение компанией «Форэс». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Церемония награждения состоялась 29 мая 2025 года на приграничной территории в присутствии командования. Денежные сертификаты получили 12 военнослужащих, причастных к ликвидации цели», — сообщили в «Форэс».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Генеральный директор компании «Форэс», миллиардер Сергей Шмотьев в декабре 2024 года подтвердил, что выплатит 15 млн рублей за сбитый истребитель F-16 боевой авиации ВСУ.

Тогда же сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные сбили украинский F-16 в Запорожской области. По его словам, целью истребителя был ракетный удар по региону.

Ранее сообщалось, что Бельгия не сможет вовремя поставить Киеву обещанные F-16.

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