Небензя назвал имеющиеся у Украины варианты завершения конфликта

Украину в итоге конфликта ждет либо военный разгром, либо переговоры с Россией о мирном урегулировании. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Выбор сейчас за Украиной. Мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта», — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН.

Кроме того, Василий Небензя отметил, что новая администрация Соединенных Штатов начала трезво смотреть на сущность Киева.

На созыве Совбеза по инициативе западных стран глава российского представительства отметил, что это заседание созвано не ради мира. По его словам, мероприятие состоялось для того, чтобы не дать «сдуться» образу якобы демократической Украины.

27 мая заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что власти Соединенных Штатов стали лучше понимать позицию Москвы по Украине.

Ранее Песков оценил подход США к урегулированию на Украине.