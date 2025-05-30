На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Постпред РФ при ООН высказался о позиции США по Украине

Небензя: администрация США начала трезво смотреть на сущность Киева
close
MFA Russia/Global Look Press

Новая администрация Соединенных Штатов начала трезво смотреть на сущность Киева. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации по Украине, передает ТАСС.

«У новой американской администрации за последние несколько месяцев открылись глаза в отношении истинного лица режима [президента Украины Владимира] Зеленского и первопричин украинского конфликта», — сказал постпред.

Небензя добавил, что заседание Совбеза ООН созвано не ради мира. По его словам, мероприятие состоялось для того, чтобы не дать «сдуться» образу якобы демократической Украины.

27 мая заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что власти Соединенных Штатов стали лучше понимать позицию Москвы по Украине. Замглавы ведомства отметил, что американский лидер Дональд Трамп публично говорит о первопричинах конфликта на территории республики.

Ранее Песков оценил подход США к урегулированию на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами