Новая администрация Соединенных Штатов начала трезво смотреть на сущность Киева. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации по Украине, передает ТАСС.

«У новой американской администрации за последние несколько месяцев открылись глаза в отношении истинного лица режима [президента Украины Владимира] Зеленского и первопричин украинского конфликта», — сказал постпред.

Небензя добавил, что заседание Совбеза ООН созвано не ради мира. По его словам, мероприятие состоялось для того, чтобы не дать «сдуться» образу якобы демократической Украины.

27 мая заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что власти Соединенных Штатов стали лучше понимать позицию Москвы по Украине. Замглавы ведомства отметил, что американский лидер Дональд Трамп публично говорит о первопричинах конфликта на территории республики.

Ранее Песков оценил подход США к урегулированию на Украине.