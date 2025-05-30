Косачев прокомментировал неопределенность вокруг передачи Украине немецких ракет

Косачев назвал неопределенность ФРГ с поставкой Taurus «игрой с ядерным огнем»

Неопределенность Германии в вопросе поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине является «игрой с ядерным огнем». Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Совета Федерации России Константин Косачев.

Он подчеркнул, что усиление атак на Россию не приблизит мир, а также не сделает Москву сговорчивее в отношении «пустых ультиматумов Европы и Киева».

По словам сенатора, каждая выпущенная по российской стороне германская ракета приближает полномасштабную войну в Европе.

26 мая федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что четыре страны — Германия, США, Великобритания и Франция — больше не ограничивают дальнобойность оружия, поставляемого Украине. По этой причине Киев теперь может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что европейские страны обсуждают возможность закупки американского оружия для передачи Украине на фоне истощения собственных запасов.

По данным источников агентства, текущие поставки оружия, утвержденные администрацией Джо Байдена, могут завершиться уже летом.

Ранее канцлер Германии не стал прямо отвечать на вопрос о поставках крылатых ракет Taurus на Украину.