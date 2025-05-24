СМИ узнали, как Европа собирается снабжать Украину оружием на фоне истощения запасов

Bloomberg: Европа может закупить оружие США для Украины из-за дефицита запасов

Европейские страны обсуждают возможность закупки американского оружия для передачи Украине на фоне истощения собственных запасов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Инициатива связана с опасениями, что президент США Дональд Трамп прекратит военную поддержку Киева. По данным источников, текущие поставки оружия, утвержденные администрацией Джо Байдена, могут завершиться уже летом. Решение о закупках поставит республиканцев перед выбором: получить прибыль от контрактов или избежать эскалации с Россией.

«При сохранении поставок оружия и разведданных Украина сможет продержаться», — отметили собеседники.

В субботу The Guardian писало, что европейские дипломаты выражают тревогу из-за возможного отказа администрации Дональда Трампа поддерживать Украину и переориентации США на экономическое партнерство с Россией.

Ранее в Словакии заявили, что потребуют от Украины компенсации за оказанную помощь.