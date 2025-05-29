Российские военные взяли в плен военнослужащих ВСУ в Часовом Яре

Военнослужащие 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии взяли в плен нескольких бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые прятались в одном из кварталов города Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

В подразделении уточнили, что это произошло при зачистке многоэтажного квартала в населенном пункте. Сослуживцы бросили их при отступлении.

До этого военный эксперт Борис Рожин сообщил об усилении российской армией нажима на ВСУ в Часовом Яре. За сутки ВС РФ вытеснили украинских солдат из части застройки на юго-западе города. Военкор подчеркнул, что недавнее освобождение села Ступочки должно помочь ускорить процесс занятия Часова Яра.

18 мая российский военный с позывным «Малой» возле Днепра взял в плен бойца ВСУ. Ему пришлось вступить в одиночную схватку с украинским военнослужащим, в которой морпех РФ одержал верх.

Ранее вернувшиеся из украинского плена куряне рассказали о «бесчеловечном» отношении.