Российский солдат победил в рукопашной схватке бойца ВСУ и взял его в плен

Российский военнослужащий с позывным «Малой» возле Днепра вступил в одиночную схватку с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ), одержал верх и взял в плен противника. Соответствующие кадры опубликовал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Израненный морпех 61 бригады в схватке с противником одержал верх и взял в плен хохла», — говорится в сообщении.

По словам военкора, украинский военнослужащий успел порезать солдату ВС РФ руки и ударить ножом в бедро, однако при ударе нож застрял в «мощном чехле» от телефона.

До этого сообщалось, что военнослужащий 1009-го полка российской армии с позывным «Север» в первом бою уничтожил шестерых бойцов ВСУ и удерживал занятый опорный пункт полтора месяца. По словам военного, до отправки в зону СВО он не обладал особыми навыками ведения боя, всему его научили командиры и сослуживцы.

1 апреля сообщалось, что механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным «Макс» в Донецкой народной республике взял в плен бойца Вооруженных сил Украины после победы над ним в рукопашной схватке.

Ранее командир ВС РФ рассказал о подлом поступке наемника ВСУ.