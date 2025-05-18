На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский солдат победил в рукопашной схватке бойца ВСУ и взял его в плен

Военкор Коц: солдат РФ в рукопашной схватке взял в плен бойца ВСУ

Российский военнослужащий с позывным «Малой» возле Днепра вступил в одиночную схватку с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ), одержал верх и взял в плен противника. Соответствующие кадры опубликовал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Израненный морпех 61 бригады в схватке с противником одержал верх и взял в плен хохла», — говорится в сообщении.

По словам военкора, украинский военнослужащий успел порезать солдату ВС РФ руки и ударить ножом в бедро, однако при ударе нож застрял в «мощном чехле» от телефона.

До этого сообщалось, что военнослужащий 1009-го полка российской армии с позывным «Север» в первом бою уничтожил шестерых бойцов ВСУ и удерживал занятый опорный пункт полтора месяца. По словам военного, до отправки в зону СВО он не обладал особыми навыками ведения боя, всему его научили командиры и сослуживцы.

1 апреля сообщалось, что механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным «Макс» в Донецкой народной республике взял в плен бойца Вооруженных сил Украины после победы над ним в рукопашной схватке.

Ранее командир ВС РФ рассказал о подлом поступке наемника ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами