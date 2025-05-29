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Бойцы из Северной Кореи оставили послания в российском госпитале

Бойцы из КНДР оставили плакаты с посланиями в российском госпитале
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Бойцы из Северной Кореи, принимавшие участие в боях на территории Курской области, оставили послания на русском языке в одном из российских госпиталей. Об этом сообщил военнослужащий Вооруженных сил России в отставке с позывным «Матрос» в Telegram-канале.

«Очень трогательные плакаты, оставленные северокорейскими бойцами, в одном из госпиталей», — подписал он фотоснимки плакатов.

На одном из самодельных плакатов изображены флаги России и Северной Кореи, а также слова бойца из КНДР, который передал привет врачам и медсестрам, которые дарят «безграничную преданность».

На другой открытке написано: «Мы вспомним вашу родную любовь из поколения в поколение».

В конце апреля Центральное телеграфное агентство Кореи подтвердило участие северокорейских военных в боевых действиях на территории Курской области.

Президент России Владимир Путин поблагодарил северокорейских солдат, лидера КНДР Ким Чен Ына и весь народ республики за помощь в освобождении Курской области. По его словам, «российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов».

Он отметил героизм, самоотверженность и высокий уровень подготовки военных КНДР, которые «плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную». Российский лидер также подчеркнул, что северокорейские солдаты с честью и доблестью исполнили свой долг, «покрыв себя неувядаемой славой».

Ранее посол сообщил, что подвиг военных КНДР в Курской области увековечат.

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