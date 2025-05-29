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В США заявили о начале летнего наступления России на Украине

NYT: Россия, вероятно, начала летнее наступление на Украине
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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России, вероятно, начали летнее наступление на Украине. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Российские войска продвигаются на украинских полях сражений самыми быстрыми темпами в этом году <…> Летнее наступление Кремля, судя по всему, уже в самом разгаре», — говорится в публикации.

Издание добавило, что Россия может использовать сезон сухой погоды, считающийся более благоприятным для наступления, чтобы усилить свои позиции на переговорах.

Накануне немецкое издание Der Spiegel писало, что президент Украины Владимир Зеленский досрочно вернулся из Германии из-за возможного наступления РФ в Сумской области. Политик в последний момент отменил запланированное посещение вручения премии Карла Великого председательнице Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в Аахене. Украинские СМИ это сообщение опровергают.

Тогда же военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что ВС России перешли границу Сумской области еще на одном участке и взяли под контроль населенный пункт Константиновка. По его словам, продвижение вглубь региона снизит возможности Вооруженных сил Украины в атаках на южные районы Курской области.

Ранее Зеленский заявил, что Россия готовит новые наступательные операции.

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