Зеленский утверждает, что Россия готовит новые наступательные операции

Россия планирует новые наступательные операции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам Зеленского, российское руководство «рассчитывает на дальнейшую войну», что требует усиления поддержки Украины. Он подчеркнул, что разведки стран-партнеров располагают подтверждающей информацией, которую необходимо оперативно доводить до руководства.

«Уверен, разведки партнеров имеют такую информацию. Важно, чтобы они не закрывали глаза и докладывали наверх», — отметил Зеленский.

25 мая немецкое издание Bild писало, что Вооруженные силы (ВС) России готовятся к большому наступлению в июне. По данным издания, наступление ожидается на территориях Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей. В Bild пишут, что Россия для этих целей готовит тысячи солдат, а также танки. Кроме того, ВС РФ активизировали атаки по украинским логистическим целям.

Россия начала стягивать свои войска у границы с Украиной недалеко от Харькова, передает Sky News. Информацию об этом также подтвердил начальник штаба 13-й бригады оперативного назначения ВСУ Андрей Помагайбус. Аналитики полагают, что ВС РФ готовят летнее наступление в районе Харькова и Сум. При этом оно не будет резким, а число и мощность атак будут наращиваться со временем, утверждают эксперты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский призвал усилить давление на РФ из-за ударов по Украине.