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Российские силы ударили авиабомбой весом полтонны по батальону десантников ВСУ

ТАСС: ВС РФ авиабомбой ФАБ-500 уничтожили почти весь батальон десантников ВСУ
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РИА Новости

Российские войска практически уничтожили один из батальонов 46-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи авиационной бомбы ФАБ-500. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

Удар нанесли по расположению бригады в населенном пункте Перестройка, который находится на Южно-Донецком направлении. По данным силовых структур, ВСУ потеряли более 60 военнослужащих. В итоге второй батальон был практически уничтожен.

Отмечается, что большинство соединений украинских войск укомплектованы лишь на треть. В связи с этим потери приводят к полной парализации их боеспособности.

До этого стало известно о прорыве российских военных в населенный пункт Строевка Харьковской области. Кроме того, ВС России продвигаются на Купянском направлении за рекой Оскол.

28 мая войска РФ поразили место стоянки украинских безэкипажных катеров. Также удары наносились по полевым площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.

Ранее в России оценили запасы дальнобойных ракет у ВСУ.

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