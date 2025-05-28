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Российские военные поразили место стоянки безэкипажных катеров ВСУ

МО РФ: ВС РФ поразили место стоянки украинских безэкипажных катеров
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные поразили место стоянки украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Также были поражены полевые площадки запуска беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что российские войска успешно наступают практически на всех участках фронта.

25 мая немецкое издание Bild писало, что Россия готовится к большому наступлению в июне. По данным издания, наступление ожидается на территории Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей. Россия для этих целей готовит тысячи солдат, а также танки. Кроме того, ВС РФ активизировали атаки по украинским логистическим целям.

Ранее российская армия взяла сразу три населенных пункта в зоне СВО.

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