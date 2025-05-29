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Стало известно о прорыве российских военных в Харьковской области

Российские бойцы прорвались в населенный пункт Строевка в Харьковской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие прорвались в населенный пункт Строевка в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным канала, российские военнослужащие провели штурм в центре населенного пункта и заняли большую часть территорий. Кроме того, солдаты ВС РФ закрепились в застройке.

Помимо этого, сообщается о продвижении российских военных на Купянском направлении за рекой Оскол. Речь идет о населенном пункте Каменка.

До этого военный корреспондент Борис Рожин писал, что российские войска перешли границу Сумской области еще на одном участке и взяли под контроль населенный пункт Константиновка. По словам военкора, это снизит возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в атаках на южные районы Курской области.

Рожин выразил мнение, что такие же операции в перспективе «желательно осуществить» в северных районах Харьковской и Черниговской областей Украины.

Ранее Путин ответил шуткой на предложение взять Сумы.

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