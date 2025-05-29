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В России оценили запасы дальнобойных ракет у ВСУ

Военный эксперт Матвийчук: ВСУ хватит дальнобойных ракет на 10 дней
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Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) хватит дальнобойных ракет на 10 дней в случае интенсивных боевых действий. Таким мнением поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».

«У Киева остались Storm Shadow, «Скальпель» и ATACMS», — отметил эксперт.

По его словам, «Скальпелей» и Storm Shadow у ВСУ — не более 100-120, в свою очередь ATACMS — в пределах 100.

Матвийчук также добавил, что есть «какие-то данные» по поводу немецко-шведской авиационной крылатой ракеты TAURUS, однако они, как считает эксперт, недостоверные. По его мнению, запасы этих вооружений очень ограничены.

«Я думаю, всех видов, в том числе и HIMARS, и M270 — в пределах полутысячи», — подытожил Матвийчук.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Франция и США разрешили Украине наносить удары западным дальнобойным оружием по территории РФ.

При этом, как сообщила британская газета Mirror, Вашингтон разрешил Киеву наносить удары дальнобойным оружием по РФ еще в ноябре прошлого года — при бывшем президенте США Джо Байдене. Как отметили в издании, снятие нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом любого запрета на применение оружия против России «будет чисто символическим».

Ранее в Совфеде предупредили Европу о расширении зоны конфликта из-за атак по РФ.

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