МО РФ: российские войска взяли под контроль населенный пункт Богдановка в ДНР

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донецкой народной республики. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, бригады БПЛА систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады национальной гвардии в районах Новой Полтавки, Лысовки, Водянистого, Удачного, Криворожья в ДНР, Межевой и Новоподгородного в Днепропетровской области», — говорится в отчете военного ведомства.

Украинская армия потеряла до 410-ти военнослужащих, также лишилась боевой бронированной машины, шести автомобилей и двух артиллерийских орудий.

До этого Минобороны России сообщило, что ВКС России нанесли удары по нескольким пунктам дислокации подразделений территориальной обороны украинских войск, находившимся в Сумской области. По данным министерства, цели находились в населенном пункте Новодмитровка.

Ранее российский военкор обнародовал видео ликвидации украинских диверсантов в Сумской области.