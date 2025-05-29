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Населенный пункт Гнатовка в ДНР перешел под контроль российских войск

Минобороны РФ: российские войска взяли под контроль село Гнатовка в ДНР
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Гнатовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

В заявлении уточняется, что в боях за это село участвовали подразделения группировки войск «Юг».

Солдаты этой же группировки за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям нескольких бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Константиновка, Бересток, Иванополье, Серебрянка, Рай-Александровка, Северск и Ильиновка в ДНР. Ударам подверглись места скопления личного состава и техники одной аэромобильной, одной штурмовой и четырех механизированных бригад украинских войск.

«Противник потерял до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть пикапов и артиллерийское орудие», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что Вооруженные силы РФ уничтожили три склада с боеприпасами ВСУ и один склад с материальными средствами. Кроме того, они вывели из строя две украинские станции радиоэлектронной борьбы.

29 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения ведут постепенный охват города Красноармейска (украинское название — Покровск). По его словам, при определенных обстоятельствах ВС РФ могут избежать уличных сражений во время операции по взятию населенного пункта.

Ранее военный эксперт рассказал, что ВС РФ расширили зону контроля на территории ДНР.

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