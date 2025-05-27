Эксперт рассказал, что ВС РФ расширили зону контроля в ДНР

Марочко: ВС России расширили зону контроля в районе Редкодуба в ДНР

Российские войска расширили зону контроля в районе Редкодуба в ДНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он поделился, что северо-восточнее Редкодуба российские военные вышли на административную границу РФ.

«Южнее Редкодуба наши бойцы завершили зачистку лесополосы протяженностью более 1 км от украинских боевиков», — отметил Марочко.

До этого советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщал, что ВС РФ продвигаются широким фронтом от Красноармейска (украинское название — Покровск) к границе с Днепропетровской областью.

25 мая военный эксперт Андрей Марочко назвал Южно-Донецкое направление самым успешным участком фронта у ВС РФ за текущую неделю. По данным Минобороны РФ, на этом направлении за неделю российские войска взяли под контроль пять населенных пунктов.

Ранее Марочко заявил, что армия РФ почти перерезала войска ВСУ в Красноармейске.