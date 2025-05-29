Совбез РБ: к концу 2025 года в Белоруссии разместят ракетный комплекс «Орешник»

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что к концу 2025 года в республике ракетный комплекс «Орешник». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «Орешник» позволит дать ответ в случае агрессии со стороны других государств.

«К концу года <...> то решение, которое приняли главы наших государств, будет в практической плоскости. Вопросы эти отработаны. Места размещения 'Орешника' на территории Беларуси уже определены», — поделился глава Совбеза республики.

Новость дополняется.