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В Белоруссии разместят ракетный комплекс «Орешник»

Совбез РБ: к концу 2025 года в Белоруссии разместят ракетный комплекс «Орешник»
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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что к концу 2025 года в республике ракетный комплекс «Орешник». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «Орешник» позволит дать ответ в случае агрессии со стороны других государств.

«К концу года <...> то решение, которое приняли главы наших государств, будет в практической плоскости. Вопросы эти отработаны. Места размещения 'Орешника' на территории Беларуси уже определены», — поделился глава Совбеза республики.

Новость дополняется.

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