В Белоруссии поделились деталями размещения «Орешника»

Работа по «Орешнику» идет, а заявляющие о том, что это блеф, пусть тешат себя надеждами. Об этом журналистам заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович, чьи слова приводит ТАСС.

«Работа по этому направлению [«Орешнику»] идет. Заявления ряда должностных лиц — Украины и других руководителей — что это блеф, что ничего этого нет, пусть тешат себя надеждой», — сказал Вольфович.

Он также сообщил, что места для размещения соответствующих ракет на территории Белоруссии определены, и к концу 2025 года решение по их базированию в республике вступит в практическую плоскость.

14 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к концу 2025 года республика будет готова разместить две установки российской баллистической ракетной системы средней дальности «Орешник» на своей территории.

6 декабря 2024 года Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить «Орешник» на территории Белоруссии. Белорусский лидер отметил, что в случае принятия соответствующего решения руководством Российской Федерации, цели «Орешника» должны определяться Минском. Путин назвал возможным размещение ракетного комплекса в Белоруссии, отметив, что, прежде чем его установить, необходимо определить минимальную дальность этих комплексов.

«Орешник» — новейшая российская баллистическая гиперзвуковая ракета с разделяющейся боеголовкой. Ее можно оснащать как в ядерном, так и в неядерном варианте, дальность полета — 5500 километров. Первый экспериментальный запуск в реальных боевых условиях произошел 21 ноября 2024 года по объекту в Днепре.

Ранее Лукашенко предупредил о последствиях нападения на Белоруссию.