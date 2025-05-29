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Появились кадры с места падения обломков дрона ВСУ в Москве

Появилось видео последствий атаки беспилотников на ЖК на проспекте Вернадского

Последствия падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на проспекте Вернадского в Москве попали на видео. Кадры опубликовал ТАСС.

На них можно заметить, что обломки БПЛА повредили кровлю здания, а также выбили остекление балконов и выбили несколько окон. На данный момент территория ЖК оцеплена работниками экстренных служб города.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что серьезных повреждений и пострадавших в результате удара нет.

В утренней сводке Минобороны РФ говорилось, что за минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 48 вражеских дронов над семью российскими регионами.

По данным оборонного ведомства, в столичном регионе системы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали три беспилотника.

Позже стало известно, что дроны, которые пытались атаковать Москву и другие регионы РФ, были запущены с территорий Киевской и Черниговской областей Украины.

Ранее в Ельце ввели режим ЧС из-за налета беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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