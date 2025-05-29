Стало известно, откуда запустили атаковавшие РФ дроны

SHOT: дроны в сторону Москвы запустили из Киевской и Черниговской областей

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались атаковать Москву и другие регионы РФ, были запущены с территорий Киевской и Черниговской областей Украины. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, к дронам были прикреплены боеприпасы, начиненные поражающими элементами. На данный момент специалисты исследуют обломки сбитых БПЛА.

Уточняется, что есть неразорвавшиеся снаряды. Предположительно, для атаки использовались минометные боеприпасы.

В министерстве обороны РФ сообщили, что за минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 48 вражеских дронов над семью российскими регионами.

По данным оборонного ведомства, украинские военные использовали для атаки беспилотники самолетного типа. Больше всего БПЛА уничтожили над Белгородской областью — 30. По четыре дрона сбили в Крыму, Рязанской и Орловской областях. В столичном регионе нейтрализовали три беспилотника, в Брянской области — два и в Тамбовской — один.

Ранее Собянин сообщил, что беспилотник повредил здание на проспекте Вернадского в Москве.