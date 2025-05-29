Сдавшиеся в плен в районе села Беловоды в Сумской области солдаты ВСУ отдали российским разведчикам чешские винтовки CZ Bren-2. Об этом РИА Новости рассказал командир разведроты с позывным «Галек».

По словам российского военного, они устроили засаду и подпустили четырех бойцов ВСУ максимально близко.

«Противник не ожидал встретить там наших, соответственно, поднимают руки вверх, они (российские военные. — «Газета.Ru») их подводят к себе, и что говорит военнослужащий ВСУ? «Хлопцы, мы вам принесли чешскую винтовку CZ Bren-2». Парни проверяют, а патрона в патроннике даже не было», — поделился «Галек».

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Зеленое Поле в Донецкой народной республике (ДНР).

Оперативное освобождение территории осуществляла группировка войск «Восток».

В этот же день подразделения группировки «Юг» сообщили о взятии населенного пункта Ступочки в ДНР.

Ранее ВСУ обстреляли из артиллерии Каменку-Днепровскую в Запорожской области.