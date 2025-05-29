На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пленные солдаты ВСУ передали российским военным чешские винтовки

РИА Новости: сдавшиеся солдаты ВСУ отдали разведчикам чешские винтовки CZ Bren-2
close
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Сдавшиеся в плен в районе села Беловоды в Сумской области солдаты ВСУ отдали российским разведчикам чешские винтовки CZ Bren-2. Об этом РИА Новости рассказал командир разведроты с позывным «Галек».

По словам российского военного, они устроили засаду и подпустили четырех бойцов ВСУ максимально близко.

«Противник не ожидал встретить там наших, соответственно, поднимают руки вверх, они (российские военные. — «Газета.Ru») их подводят к себе, и что говорит военнослужащий ВСУ? «Хлопцы, мы вам принесли чешскую винтовку CZ Bren-2». Парни проверяют, а патрона в патроннике даже не было», — поделился «Галек».

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Зеленое Поле в Донецкой народной республике (ДНР).

Оперативное освобождение территории осуществляла группировка войск «Восток».

В этот же день подразделения группировки «Юг» сообщили о взятии населенного пункта Ступочки в ДНР.

Ранее ВСУ обстреляли из артиллерии Каменку-Днепровскую в Запорожской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами