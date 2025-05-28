Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Зеленое Поле в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным пресс-службы, оперативное освобождение территории осуществляла группировка войск «Восток».

24 мая российские солдаты освободили село Локня, расположенное в Сумской области Украины. По данным оборонного ведомства, бойцы группировки «Север» выбили украинские силы из населенного пункта и установили контроль над территорией после продолжительных боевых действий.

В этот же день подразделения группировки «Юг» сообщили о взятии населенного пункта Ступочки в ДНР.

По информации МО, были поражены позиции украинских войск в населенных пунктах Звановка, Северск, Серебрянка, Константиновка, Бересток, Заря и Александро-Шультино. Удары пришлись по механизированным, аэромобильным и горно-штурмовым подразделениям ВСУ.

Ранее украинских солдат обвинили в стрельбе по пленным военным ВС РФ.