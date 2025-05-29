Боец ВС РФ рассказал о найденных в Богдановке телах темнокожих наемников

После освобождения Богдановки в Донецкой народной республике (ДНР) были обнаружены тела двух темнокожих бойцов. Об этом сообщил РИА Новости военнослужащий Вооруженных сил (ВС) РФ Ибрагим Газиев.

«Два тела было темнокожих, которые я видел. На них документов не было. ... Не было каких-то опознавательных знаков», — поделился подробностями боец, добавив, что это «точно» были не украинцы.

Кроме того, Газиев рассказал о штурме населенного пункта. По его словам, российские военные заехали в село на багги. Подразделение бойца находилось в центре Богдановки, неподалеку от позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их удалось захватить благодаря хорошей подготовке бойцов ВС РФ. На этих позициях армия РФ обнаружила арсенал боеприпасов.

24 апреля Минобороны России сообщило, что российские военные взяли под контроль Богдановку в ДНР. По данным оборонного ведомства, украинская армия в ходе этих боев потеряла до 410 бойцов, а также лишилась боевой бронемашины, шести автомобилей и артиллерийских орудий.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что российские бойцы не берут в плен иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ.

Алаудинов объяснил, что сдаться предлагают только украинцам, потому что среди них, в отличие от наемников, много тех, кто попал на фронт в результате принудительной мобилизации.

Ранее беженец рассказал об иностранных наемниках в Курахово.