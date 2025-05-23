Командир «Ахмата» рассказал об отношении бойцов к наемникам ВСУ

Алаудинов: бойцы «Ахмата» не берут в плен наемников, их нужно уничтожать

Бойцы спецназа «Ахмат» не берут в плен иностранных наемников, воюющих на стороне украинской армии. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал командир подразделения Апты Алаудинов.

«Мы никогда не брали в плен ни одного иностранца, то есть вообще такой задачи изначально не ставилась. <...> Я всегда говорю, предлагать сдаваться им не нужно, представителей иностранных государств [в рядах ВСУ] уничтожать», — сказал командир «Ахмата».

Он объяснил, что, в отличие от наемников, среди самих украинцев много тех, кто попал на фронт в результате принудительной мобилизации, поэтому им российские бойцы всегда предлагают сдаться в плен.

До этого Алаудинов рассказывал, что колумбийские наемники понесли «очень большие» потери в Курской области. По его словам, это заставило колумбийцев быстро осознать, что Россия не является для них местом для прогулок, тем более для сафари.

Ранее Алаудинов назвал главную цель СВО на Украине.