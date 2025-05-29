На западе Москвы устраняют последствия атаки БПЛА

Последствия атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) устраняют на западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что территория у поврежденного дома на проспекте Вернадского была оцеплена. В результате атаки беспилотника поврежден фасад дома на уровне нескольких этажей, а также выбиты стекла.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС, спецтехника, территория у ЖК оцеплена, говорится в публикации.

29 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотник повредил здание на проспекте Вернадского в Москве.

Также сообщалось, что обломки сбитого в подмосковном Одинцово беспилотника повредили два автомобиля.

На месте происшествия работают экстренные службы, дороги возле места падения усеяны осколками стекол, предположительно, выбитых ударной волной.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата, направляющихся к Москве.

Ранее военный эксперт раскрыл новую тактику ВСУ для ударов по России.