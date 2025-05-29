В США стал известен доклад спецслужбы Австрии об иранском ядерном оружии

Иран продолжает создавать собственное ядерное оружие. Об этом, ссылаясь на доклад Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (BVT), сообщает американский телеканал Fox News.

В документе утверждается, что иранская программа по разработке ядерного оружия идет полным ходом, и Тегеран обладает растущим арсеналом баллистических ракет, способных доставлять ядерные боеголовки на большие расстояния.

Австрийская спецслужба считает, что иранская разведка умеет обходить ограничения при закупке военной техники, чувствительных технологий и материалов для оружия массового уничтожения.

28 мая президент США Дональд Трамп назвал «хорошими» ведущиеся с Ираном переговоры.

24 мая издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон и Тегеран пытаются согласовать рамочный договор, который станет промежуточным этапом на пути к заключению полноценной ядерной сделки. По данным издания, в Тегеране считают, что такое соглашение может приблизить стороны к новой сделке, и хотят включить в него подтверждение своего права на гражданскую ядерную программу, а также обязательство не стремиться к созданию ядерного оружия.

Ранее в Иране назвали ошибкой требования США об отказе от обогащения урана.