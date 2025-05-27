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ВСУ кратно увеличили число атак на Россию

Минобороны РФ: с 20 мая Украина кратно увеличила число атак на Россию
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Inna Varenytsia/Reuters

Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале, что с 20 мая украинские войска кратно увеличили количество атак с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам в России.

По информации ведомства, с 20:00 мск 20 мая по 08:00 27 мая дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 2 331 ударный беспилотник, в том числе 1 465 вне зоны специальной военной операции.

Как уточнили в Минобороны, в результате атак украинских дронов на российские регионы пострадали мирные жители, включая женщин и детей. Ведомство также подчеркнуло, что Украина при поддержке некоторых стран Европы предприняла провокационные шаги, чтобы сорвать переговоры по урегулированию конфликта.

Незадолго до этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем еженедельном докладе заявил, что военные Вооруженных сил Украины на прошлой неделе существенно увеличили число атак на территорию РФ с применением беспилотников. Он подчеркнул, что эти удары наносятся на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.

Ранее Володин призвал Зеленского осознать продолжающееся наступление российских войск.

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Атаки БПЛА на Россию
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