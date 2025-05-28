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Украина потратила на военные нужды почти $20 млрд в 2025 году

Минфин: Украина с января по апрель потратила на военные нужды более $18,3 млрд
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Администрация президента Украины

Украина с января по апрель 2025 года потратила на военные нужды более $18,3 млрд (765 млрд гривен). Об этом сообщило министерство финансов республики в Telegram-канале.

Отмечается, что более 200 млрд гривен или $4,8 млрд были потрачены только в апреле.

28 мая в ходе визита в Германию президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Берлин договорились об инвестициях в производство украинских беспилотных летательных аппаратов. В свою очередь Мерц заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.

В начале мая Европейский союз перевел Украине 1 млрд евро в рамках четвертого транша с доходов от замороженных активов России за рубежом. В общей сложности размер кредита макрофинансовой помощи составил €18,1 млрд.

Позднее Мерц заявил, что ФРГ и ее партнеры предпримут необходимые усилия для в целях конфискации замороженных активов России «на законной основе», чтобы в дальнейшем передать их Украине.

Ранее в Госдуме охарактеризовали угрозы Зеленского фразой «Остапа понесло».

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