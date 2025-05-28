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Украина договорилась с Германией о производстве беспилотников

Зеленский: Украина договорилась с Германией об инвестициях в производство дронов
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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Берлин договорились об инвестициях в производство украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине, передает РИА Новости.

«Мы не будем говорить публично все детали, но сегодня есть договоренности об инвестициях в производство на Украине», — сказал Зеленский, уточнив, что прежде всего речь идет о производстве беспилотников.

В свою очередь Мерц в ходе встречи с Зеленским заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.

Комментируя слова канцлера ФРГ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Германия и Франция своими заявлениями по помощи Украине буквально соревнуются, кто сильнее спровоцирует эскалацию.

Ранее в Госдуме охарактеризовали угрозы Зеленского фразой «Остапа понесло».

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