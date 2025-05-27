Российские военнослужащие взяли под контроль Старую Николаевку в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Старая Николаевка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, это стало результатом активных действий бойцов группировки «Юг». Помимо освобождения Старой Николаевки, российская армия нанесла удары по позициям украинских подразделений в нескольких других населенных пунктах ДНР, включая Резниковку, Звановку, Северск, Григоровку, Серебрянку, Константиновку, Катериновку, Марково и Тихоновку.

Сообщается, что российские военные поразили как живую силу, так и технику механизированных, штурмовых и аэромобильных бригад ВСУ.

До этого военный эксперт Андрей Марочко назвал Южно-Донецкое направление самым успешным участком фронта у ВС РФ за прошедшую неделю. По данным Минобороны РФ, на этом направлении за неделю российские войска взяли под контроль пять населенных пунктов.

Ранее российские военные поразили аэродром Озерное в Житомирской области.