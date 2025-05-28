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Белоусов заявил об отсутствии реакции Киева на готовность Москвы к диалогу

Белоусов: РФ неоднократно выражала готовность к продолжению диалога с Украиной
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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Украинские власти не реагируют на готовность Москвы к возобновлению начатого в 2022 году диалога с целью урегулирования конфликта. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, передает РИА Новости.

Также он отметил, что Россия соблюдала объявленный в марте мораторий на удары по энергетическим объектам и объявила перемирие на период празднования Дня Победы.

Киев эти шаги проигнорировал, подчеркнул Белоусов во время заседания совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о новом раунде переговоров между Россией и Украиной. Министр уточнил, что в ближайшее время о нем будет объявлено. Москва намерена настаивать на отмене дискриминационных законов по ограничению использования русского языка на Украине.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны договорились передать друг другу конкретные предложения по прекращению огня и произвести обмен пленных по формуле «1000 на 1000».

Ранее стало известно о готовности Трампа отказаться от участия в переговорах по Украине.

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