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Посол перечислил поставляемые Швецией Украине типы вооружений

Посол Беляев: Швеция поставила Украине серьезные типы вооружений на $8,2 млрд
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Global Look Press

Швеция с 2022 года выделила Украине $9,5 млрд, из них $8,2 млрд — на серьезные вооружения. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

По его словам, речь в основном идет о вооружениях шведского производства: два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления, около 200 бронетранспортеров, 90 боевых машин пехоты CV90, восемь артиллерийских систем Archer, танки, гранатометы, боевые катера, боеприпасы и снаряжение.

Беляев заявил, что поддержка Украины правительством Швеции и стремление к «нанесению политического, экономического и военного поражения России» стали одной из главных тем, вокруг которой сплотились все политические силы королевства.

Дипломат добавил, что шведское общество в основном поддерживает такую линию своего правительства.

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине. По его словам, теперь Украина может «обороняться, например нападая на военные объекты в России». На следующий день политик сообщил, что ЕС принял решение о дальнобойном оружии для Киева несколько месяцев назад.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ответные удары по Украине естественны, «преступник должен быть наказан».

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