Беспилотник сбили в Ивановской области

В Шуйском районе Ивановской области этой ночью уничтожили беспилотник. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

БПЛА был сбит за пределами населенных пунктов. По данным оперативных служб, разрушений нет, никто не пострадал.

На месте падения обломков беспилотника работают оперативные и экстренные службы.

Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется, добавили в правительстве.

Средства противовоздушной обороны ночью также уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Еще 15 беспилотных летательных аппаратов сбили над Калужской областью. На окраине Обнинска обломки уничтоженного дрона упали на крышу жилого дома.

В Брянской области при атаке на Фокинский район повреждены два многоквартирных дома.

Ранее в Зеленограде в результате атаки дрона пострадало остекление технопарка.